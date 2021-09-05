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GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?

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Giriş Tarihi: 05.09.2021
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GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?

Galatasaray’ın hazırlık maçlarını yayınlayan GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP paralı mı parasız mı? Galatasaray bugün hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi canlı izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar GSAPP hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki; GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? İşte merak edilen bilgiler!

GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP paralı mı parasız mı? Galatasaray hazırlık maçlarını sürdürmeye devam ederken, bu maçları yayınlayan uygulamalardan birisi olan GSAPP'in ne olduğu ve üyelik işlemleri merak ediliyor. GSAPP üzerinden Galatasaray'ın hazırlık maçlarını canlı izleyebiliyorsunuz. Peki; GSAPP paralı mı parasız mı?

GSAPP ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye

Aylık ücreti: 14.99 TL

6 Aylık: 73.99 TL

12 Aylık: 124,99 TL

Yurtdışı

Aylık: 4.99€

6 Aylık: 23.99€

12 Aylık: 41.99€

GSAPP NEDİR?

Kuruluşundan bu yana her alanda uluslararası rekabeti kendine hedef edinen Galatasaray Spor Kulübü, şimdi de resmi mobil uygulaması ile dijital platformda dünya devleriyle yarışacak.

Dünyanın en çok takip edilen ve etkileşim alan spor kulüpleri arasında yer alan Galatasaray, bu büyük potansiyelini mobil uygulama üzerinden yapacağı üyelik satışlarıyla gelire dönüştürmek ve taraftarlarını daha yakından tanımak yolunda da önemli bir adım atmış olacak.

Bu girişimin teknik altyapısı kulübe hiç bir yatırım ve operasyonel maliyet getirmeyecek şekilde Avrupa'nın önde gelen bir spor uygulamaları geliştiricisi tarafından, içerik yönetimi ise kulübün çeşitli mecraları için üretim yapan uzman bir içerik ajansı tarafından gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca %10 indirim avantajı sunacak.

Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar.

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