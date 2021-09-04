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Fatih Terim'den "doğum günü" teşekkürü

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Fatih Terim’den doğum günü teşekkürü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada doğum gününü kutlayan herkese teşekkürlerni sundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikayeniz, anılarınız vardır.

İnsan doğum günlerinde çokça geçmişi anımsar; biriktirdiği dostlarını, yaşadığı hatıraları, sahip olduğu ailesini veya hayatına dokunabildiği insanları.

Bugün bir başka 4 Eylül'de beni tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim.

Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

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