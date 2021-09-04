Fatih Terim'den "doğum günü" teşekkürü

Bugün bir başka 4 Eylül'de beni tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim.