Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Falcao’nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberine göre… Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu. İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano Falcao transferini resmen açıkladı.
Son dakika haberleri… La Liga takımlarından Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer ettiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray ile yolları ayrılan Radamel Falcao resmen Rayo Vallecano'da. La Liga ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı golcü Falcao'yu renklerine bağladığını duyurdu.
HENÜZ DETAYLAR BELLİ OLMADI
İspanyol kulübü, sözleşme süresi ve detaylarla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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