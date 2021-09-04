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Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Falcao’nun yeni adresi belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Falcao’nun yeni adresi belli oldu

Son dakika haberine göre… Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu. İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano Falcao transferini resmen açıkladı.

Son dakika haberleri… La Liga takımlarından Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer ettiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray ile yolları ayrılan Radamel Falcao resmen Rayo Vallecano'da. La Liga ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı golcü Falcao'yu renklerine bağladığını duyurdu.

HENÜZ DETAYLAR BELLİ OLMADI

İspanyol kulübü, sözleşme süresi ve detaylarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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