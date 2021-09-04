Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Yunus Akgün’den açıklama: Galatasaray ile anlaştık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığını belirtti ve ''Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiralamak için prensip anlaşmasına vardık. Yalnız resmiyet kazanmadan paylaşmıyoruz. Ancak maalesef bir yerlerden duyanlar paylaşıyor. Kısacası imzalamadan hiçbir transferi duyuramayız.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'la TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Mavi Lacivertli formayla çıktığı 32 resmi maçta 7 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştı.