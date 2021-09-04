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Adana Demirspor'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella önderliğindeki ilk antremana çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Adana Demirspor’da yeni teknik direktör Vincenzo Montella önderliğindeki ilk antremana çıktı

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella önderliğindeki ilk antremanına çıktı. Mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, antrenmanda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

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