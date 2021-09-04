Adana Demirspor'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella önderliğindeki ilk antremana çıktı
Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella önderliğindeki ilk antremanına çıktı. Mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, antrenmanda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.