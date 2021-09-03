Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ayın kaçında? Filenin Sultanları Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filenin Sultanları Hollanda ile üçüncülük maçına çıkacak. Milli Takım, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya için performans gösterecek. İşte, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ayın kaçında?

Türkiye Hollanda ile Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçı için yeniden sahaya çıkacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenildi. Mağlubiyetin ardından Türkiye voleybol üçüncülük maçına gözler çevrildi. Türkiye, Hollanda ile 4 Eylül Cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.