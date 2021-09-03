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Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları nelerdir?

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Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları nelerdir?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye tek yürek oldu ve Filenin Sultanlarının oynayacağı yarı final maçını merakla bekliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün saat 18:00’de Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen spor severler de Türkiye Sırbistan canlı izleme yollarını sorguluyor.

Türkiye Sırbistan maçı canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye'nin merakla beklediği tarihi maç bu akşam saat 18:00'de başlayacak. Peki; Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları nelerdir? İşte; maçı canlı izleme yolları!

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti.

8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

SIRBİSTAN FRANSA'YI GEÇTİ

Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

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