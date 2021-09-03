Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! Türkiye Sırbistan maçı canlı izleme yolları nelerdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

SIRBİSTAN FRANSA'YI GEÇTİ

Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.