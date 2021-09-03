Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

HOLLANDA İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacağı gecede bir başka yarı final mücadelesi ise Hollanda ile İtalya arasında oynanacak. İkinci finalistin beli olacağı müsabaka TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 mücadelede sadece 1 kez kaybetmiş bu mağlubiyeti de Filenin Sultanları'na karşı almıştı. Millilerimiz Hollanda'yı 3-0'lık skorla geçmişti.