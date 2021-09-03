03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan ile karşılaşırken, diğer maçta Hollanda ve İtalya kozlarını finalist olmak için paylaşacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasının iki güçlü takımı yarı finalde karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız finale çıkması halinde Hollanda – İtalya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki; Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımımız finale çıkması halinde Hollanda – İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda ile İtalya karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları!

HOLLANDA İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacağı gecede bir başka yarı final mücadelesi ise Hollanda ile İtalya arasında oynanacak. İkinci finalistin beli olacağı müsabaka TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Hollanda Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 mücadelede sadece 1 kez kaybetmiş bu mağlubiyeti de Filenin Sultanları'na karşı almıştı. Millilerimiz Hollanda'yı 3-0'lık skorla geçmişti.

İtalya ise Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçın tamamını kazandı. İtalyanlar çeyrek finalde Rusya'yı elemişti.

Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesi 3 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak. TSİ saat 21:00'de başlayacak olan voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 9 maçta 6 kez Hollanda kazanmış 3 kez de İtalya galip gelmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA