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Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 5. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. Peki; Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki mücadelesini sürdürüyor. Millilerimiz son maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalarak önemli bir avantaj kaybetmişti. Peki; Cebelitarık Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Victoria Stadı'nda oynanacak Türkiye - Cebelitarık maçı ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde!

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Victoria Stadı'nda oynanacak Türkiye - Cebelitarık maçı 4 Eylül Cumartesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI ELEME PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık karşısında gruptaki 5. maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

2021'DEKİ 11. MAÇ

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

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