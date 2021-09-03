Türkiye - Sırbistan 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı anlatım izle!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finali maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları zorlu maçta rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale kalmak istiyor. İşte maçın
Son olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettiği Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
4. SET OYNANIYOR
TÜRKİYE (1) - (2) SIRBİSTAN
1. Set sonucu Türkiye 34-32 Sırbistan
2. Set sonucu Türkiye 26-28 Sırbistan
3. Set sonucu Türkiye 23-25 Sırbistan
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan Türkiye-Sırbistan maçı TSİ 18.00'de başladı. Zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
TÜM MAÇLARI KAZANDIK
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları grup aşaması ve devamındaki tüm maçları kazanarak 7'de 7 yapmıştı.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale yenilgisiz gelmeyi başardı.
SIRPLAR 3 DEFA KAZANDI
Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.
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