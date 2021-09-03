Türkiye - Sırbistan 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı anlatım izle!

TÜM MAÇLARI KAZANDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları grup aşaması ve devamındaki tüm maçları kazanarak 7'de 7 yapmıştı.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale yenilgisiz gelmeyi başardı.

SIRPLAR 3 DEFA KAZANDI

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.