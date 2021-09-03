Boskovic kimdir, kaç yaşında,? Tijana Boskovic hangi takımlı, boyu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filenin Sultanları ve Sırbistan arasından oynanan karşılaşma milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Mücadeleyi takip edenler Tijana Boskovic hakkında detayları merak ediyor. İşte, Boskovic kimdir, kaç yaşında?

TİJANA BOSKOVİC KİMDİR?

Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı.

2015-2016 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz'le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.