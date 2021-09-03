Boskovic kimdir, kaç yaşında? Tijana Boskovic hangi takımlı, boyu kaç?
Boskovic kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Filenin Sultanları ve Sırbistan arasından oynanan karşılaşma milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Mücadeleyi takip edenler Tijana Boskovic hakkında detayları merak ediyor. İşte, Boskovic kimdir, kaç yaşında,? Tijana Boskovic hangi takımlı, boyu kaç?
Boskovic kimdir, kaç yaşında,? Tijana Boskovic hangi takımlı, boyu kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filenin Sultanları ve Sırbistan arasından oynanan karşılaşma milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Mücadeleyi takip edenler Tijana Boskovic hakkında detayları merak ediyor. İşte, Boskovic kimdir, kaç yaşında?
TİJANA BOSKOVİC KİMDİR?
Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı.
2015-2016 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz'le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.
Kulüp Başarıları
· Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)
· Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)
· 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
· 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
· 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
· 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
· 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
· 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
· 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
· 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
· 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
· 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu
· 2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği
· 2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
· 2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği
· 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
· 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si Üçüncülüğü
· 2018 FIVB Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
· 2019 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
Bireysel Başarılar
· 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası - En Değerli Oyuncu
· 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En Değerli Oyuncu
· 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si - En İyi Pasör Çaprazı
· 2017 CEV Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu
· 2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu
· 2018 FIVB Dünya Şampiyonası – En Değerli Oyuncu
· FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017,2018)
· 2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi – En İyi Pasör Çaprazı
· 2019 AXA Sigorta Kupa Voley – En Değerli Oyuncu
· 2019 CEV Avrupa Şampiyonası – En Değerli Oyuncu
· 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası – En Değerli Oyuncu
· Üç sene üst üste CEV "Yılın Kadın Voleybolcusu" (2017, 2018, 2019)
· İki sene üst üste Sırbistan "Yılın Kadın Sporcusu" (2018, 2019)
· 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - En Değerli Oyuncu
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