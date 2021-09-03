Trabzonspor’da 1 numara Hamsik!

Bütün maçlara ilk 11'de çıkarak 625 dakika sahada kalan Slovak orta saha, ligde oynanan 3 maçta 1 gol ve 1 asist üretirken, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maçta skora etki edemedi. 34 yaşındaki yıldızı, 6 karşılaşmada 552 dakika ile Bruno Peres takip etti. Gervinho 6 müsabakada 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367 dakika süre aldı. Cornelius 105, Siopis 112 ve Koita 23 dakika görev yaptı.