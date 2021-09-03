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Trabzonspor'da 1 numara Hamsik!

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Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Trabzonspor’da 1 numara Hamsik!

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Hamsik imza attığı günden itibaren futbolseverlerin yakından takip ettiği isim oldu. Bordo mavililere kısa sürede uyum sağlayan Hamsik sahada da lider oldu. Hamsik Trabzonspor'un 7 maçında ilk 11'de başladı.

Trabzonspor'un 7 resmi maçına da ilk 11'de başlayan Hamsik, 625 dakika sahada kalıp 1 gol ve 1 de asist üretti.

Transferde 9 takviye ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da, Süper Lig ve Avrupa'da oynanan 7 maçın tamamında forma giyen tek yeni isim Marek Hamsik oldu.

Bütün maçlara ilk 11'de çıkarak 625 dakika sahada kalan Slovak orta saha, ligde oynanan 3 maçta 1 gol ve 1 asist üretirken, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maçta skora etki edemedi. 34 yaşındaki yıldızı, 6 karşılaşmada 552 dakika ile Bruno Peres takip etti. Gervinho 6 müsabakada 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367 dakika süre aldı. Cornelius 105, Siopis 112 ve Koita 23 dakika görev yaptı.

TRABZON-G.SARAY 12 EYLÜL PAZAR GÜNÜ

Süper Lig'de 4 ila 16. haftalar arası program açıklandı. Dördüncü haftanın en önemli müsabakası olan Trabzonspor-Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Haftanın programı şöyle: 11 Eylül Cumartesi: 17.00 Karagümrük-Adana Demir, Konya-Altay. 20.00 Beşiktaş-Yeni Malatya, Kayseri-Kasımpaşa. 12 Eylül Pazar: 17.00 F.Bahçe-Sivas, Rize-Hatay. 20.00 Trabzon-Galatasaray, Göztepe-Başakşehir. 13 Eylül Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK-Antalya, Aytemiz Alanyaspor-Giresunspor.

DERBİ TARİHLERİ ŞÖYLE:
9.hafta: Trabzon-Fenerbahçe (17 Ekim/19.00)
10.hafta: Beşiktaş-Galatasaray (25 Ekim/20.00)
12.hafta: Beşiktaş-Trabzon (6 Kasım/19.00)
13.hafta: G.Saray-Fenerbahçe (21 Kasım/19.00)

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