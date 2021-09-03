Aziz Yıldırım’dan Kocaelispor’a büyük jest! Tek kalemde sildi

Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 milyon dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım'a ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."



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