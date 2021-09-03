Galatasaray NFT nedir? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak? Galatasaray NFT nasıl alınır?
NFT koleksiyonu ile Galatasaray spor dünyasında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden yayımlanan kısa filmleriyle Galatasaray NFT tanıtıldı. Galatasaray NFT koleksiyonu halka arz edilecek ve kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak. NFT’yi alan kişiler Galatasaray’a dijital anlamda destek verecek. Peki; Galatasaray NFT nedir? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak? Galatasaray NFT nasıl alınır?
Galatasaray NFT nedir? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak? Galatasaray tarafından başlatılan NFT koleksiyonlarını satın almak isteyenler bunları nasıl alabileceğini ve ne zaman çıkacağını merak ediyor. Sezon boyunca satışı sürecek ve kulüp tarihinin önemli olaylarını içerisinde barındıracak NFT koleksiyonu Türkiye'de bir ilk olacak. Peki; Galatasaray NFT nedir? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak?
GALATASARAY NFT NEDİR?
Galatasaray Futbol Kulübü'nün tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak. Bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Tüm dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri.
GALATASARAY NFT NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
NFT NE DEMEK?
NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar.
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