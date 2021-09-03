Galatasaray NFT nedir? Galatasaray NFT ne zaman çıkacak? Galatasaray NFT nasıl alınır?

Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.

NFT NE DEMEK?

NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar.