Türkiye - Karadağ maçı sonrasında Vodafone Park'ta "Şenol Güneş istifa" sesleri
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile son dakikada yenen golle 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda ay yıldızlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet ederek tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.
Milli Takımımız,2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Cengiz ve Yusuf ile 2-0 öne geçen Milliler, 90+7. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Golün ardından ise Vodafone Park'a gelen taraftarlar, alınan kötü sonucun ardından Şenol Güneş'i istifaya davet ederek tepki gösterdi.