Türkiye - Karadağ maçı sonrasında Vodafone Park'ta "Şenol Güneş istifa" sesleri

Milli Takımımız,2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Cengiz ve Yusuf ile 2-0 öne geçen Milliler, 90+7. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Golün ardından ise Vodafone Park'a gelen taraftarlar, alınan kötü sonucun ardından Şenol Güneş'i istifaya davet ederek tepki gösterdi.