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Galatasaray transferi çözdü: Oğulcan Çağlayan için Çaykur Rizespor'dan resmi açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Galatasaray transferi çözdü: Oğulcan Çağlayan için Çaykur Rizespor’dan resmi açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü tarafından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını belirtti. Video paylaşımında "ÖDENDİ" ifadesine de yer verildi.

Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray Kulübü'nün Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyla yapılan paylaşımda, "ÖDENDİ" ifadesine yer verildi.

Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.

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