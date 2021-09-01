01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA