Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü Sevilay Öztürk: En büyük destekçim babam oldu
Milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı. Öztürk, böylelikle Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk paralimpik madalyasını getirdi. Yurda dönen Sevilay Öztürk, "Engelim başarıma engel olmadı. Ülkemin desteği bana büyük moral oldu. Şimdi ki hedefim Dünya şampiyonluğu" dedi. Öztürk, "Bu süreçte benim en büyük destekçim babam oldu. Babam benim çok çilemi çekti. O benim kahramanım" diye konuştu.
Tokyo 2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik oyunlarında S5 m sırtüstü finalinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli Yüzücü Sevilay Öztürk 3'üncü oldu. Sevilay Öztürk, Türkiye'de bu branşta ilk kez madalya kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdıran ilk sporcu oldu.
"ÜLKEMLE MİLLETİMLE GURUR DUYUYORUM"
2016 Rio Paralimpik oyunlarına katılan en küçük sporcu olduğunu belirten Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, "13 yaşında Rio'da 17 yaşında Tokyo Olimpiyatlarına katıldım. Türkiye'ye ilk defa Paralimpik yarışlarında bronz madalya kazandırdım. Kendime güveniyordum ve inanıyordum. Her şeyi nasip ve kısmete bırakmıştım. Yarışa giderken sürekli dua ettim. Türkiye'nin desteğini hep arkamızda hissettik. Bu da bize büyük bir moral ve sorumluluk yükledi. O güç ve moralle de başarı kaçınılmaz oldu. Ne mutlu ki böyle bir milletim ve devletim var. Eminim ülkem benimle gurur duyuyor bende hem ülkemle hem de milletimle gurur duyuyorum" dedi.
"MADALYA KAZANINCA BİRBİRİMİZE SARILIP AĞLADIK"
Paralimpik yarışlarında madalya kazandığında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Milli Yüzücü Sevilay Öztürk; "İnandık ve başardık. Madalyayı kazanınca hocalarım ve arkadaşlarım hep birlikte birbirimize sarılarak ağladık. Bu anlatılmaz bir duygu. O an ki mutluluğu sadece gözlerimizle yansıtabildik. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim çok mutlu oldular ve gurur duydular. Gençlik ve Spor Bakanımız aradı, il müdürleri aradılar ve benis tebrik ettiler. Hepsi benimle gurur duyduklarını söylediler.Bundan sonraki hedefim 12-18 Hazirandaki dünya şampiyonasında altın madalya ile Türkiye'ye dönmek. Bu başarı aslında benim omuzlarıma daha büyük bir yük yükledi. Şimdi daha çok çalışacağım ve altın madalyayı ülkemize inşallah getireceğim" dedi.
"BABAM BENİM KAHRAMANIM"
Bu yaşa gelmesinde ve başarısında en büyük katkının babası Bülent Öztürk'e ait olduğunu belirten Sevilay Öztürk; "Ben okulda ayaklarımla yazı yazarken hiç zorlanmadım. Okula başlamadan önce zaten babam bana ayaklarımla yazı yazma eğitimi vermişti. Okulda ise o yüzden hiç zorluk çekmedim. Öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım her zaman bana yardımcı oldular. Bu süreçte benim en büyük destekçim babam oldu. Beni havuza ve okula götürüp getiren babamdı. Babam benim çok çilemi çekti. O benim kahramanım" diye konuştu.
"SEVİLAY HAYATA KÜSMESİN DİYE İŞİMDEN AYRDILDIM"
Sevilay'ın ilk göz ağrılarının olduğunu belirten Baba Bülent Öztürk ise ; "2010 yılında Milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun babası Mustafa Eroğlu, Sevilay'ın yüzme kursuna gelmesi için bize davetiye gönderdi. Bende fabrikada çalışıyordum. İşi bırakıp direk çocuğumu aldığım gibi havuza götürdüm. Sevilay bizim ilk göz ağrımız. Havuzda hocaları yeteneğinin yüksek olduğunu söylediler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hocaları bana ister işine devam et istersen işini bırak kızını peşinde koş.
Sevilay çok yetenekli 2020'de olimpiyat şampiyonu olur gözüyle bakıyoruz dediler. Bunun üzerine bende işimdin istifa edip her gün kızımı havuza antrenmanlara götürdüm. Sevilay yüzdeme hızlı bir şekilde başarı kaydetti. Aslında benim Sevilay'ı yüzmeye başlatmamın asıl sebebi hayata küsmesin diyeydi. Hayatla barışık olmasını istiyordum. Olimpiyatlarda ise açıkçası böyle bir başarıya imza atacağını düşünmüyordum. Babası olarak çok gurur duydum. Kızımı hem okula hem de antrenmanlara ben götürüp getirdim. Kızım şimdi hem benim hem de Türkiye'nin gururu oldu" dedi.
"KALBİNİN GÜZELİLĞİ BAŞARISINA DA YANSIDI"
Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Sevilay Öztürk ile birlikte 4 yıl aynı sırada okuyan okul arkadaşı Damla Bolat ise; "Ben Sevilay'la 4 yıldır aynı sırada okudum. Sevilay benim kardeşim gibiydi. 4 yılımız birlikte geçti. Sevilay'ın mücadelesine azmine ve hırsına ben şahit oldum. Çok başarılı ve hırslı bir sporcuydu. Olimpiyatlarda Sevilay'ın madalyayla döneceğinden hiç kuşkum olmadı. Okuldaki arkadaşları ve hocaları Sevilay'ı çok severdi. Sevilay'ın engeli hiç bir zaman sosyalliğine ve başarısına engel olmadı. Tokyo'ya gitmeden öncede, gittikten sonra da sürekli telefonda konuştuk. Sevilay çok şükür Türkiye'de bir ilki başararak Paralimpik dalında madalya kazandı. Aslında birçok kişi, Sevilay'ın engelli olması nedeniyle başaramayacağını düşünüyordu. Ama Sevilay böyle düşünenleri ters köşe yaptı. Sevilay'ın hayali Tokyo olimpiyatlarını kazanmaktı ve kazandı. Bir diğer hayali ise öğretmen olmaktı inşallah o hayaline de kavuşur. Ne mutlu bana ki Sevilay gibi güzel yürekli güzel kalpli bir arkadaşım var. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.
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