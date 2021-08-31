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Tokyo’da bronz madalya alan Sevilay Öztürk A Haber’e konuştu: Çok mutluyum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Tokyo’da bronz madalya alan Sevilay Öztürk A Haber’e konuştu: Çok mutluyum

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Sevilay Öztürk A Haber’e konuştu. 9 yarışa giren ve bronz madalya alan Sevilay Öztürk çok mutlu olduğunu ifade etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Sevilay Öztürk A Haber'e konuştu.

Bronz madalya alan Sevilay Öztürk ifadelerinden öne çıkanlar:

Madalyayı kazanınca çok mutlu oldum bu mutluluğum anlatılacak gibi değil. Çok güzel bir yarış geçirdim. Finallerle birlikte toplam 9 tane yarışa girdim. 100 metre hariç hepsinde final yaptım.

Güzel bir yarış geçirdim elimden geleni yaptım ve madalyamı aldım. Ülkem adına ve kendim adıma çok mutlu oldum. Çok heyecanlı bir zamandı. Suyun için zaten çok ayrı bir hayat.

Yarıştan yarım saat önce bunun hayalini kurmuştum ve bu hayalime kavuştum. Ona bir şoka girdim kendimi hala kurduğum hayalin içerisinde sanıyordum. Madalyayı aldım ve ülkemize kazandırdım bayrağımızı göklerde dalgalandırdım.

Ben olimpiyatlara Gaziantep'te hazırlandım. 1 yıldan fazla süre burada hazırlıklarımı sürdürdüm. Bana orda çok destek oldular. Biz bir ekip olarak orada çalıştık ve madalyayı kazandık. Haftada 15 antrenman yaptım.

Bu dönemde çok zorlandığımız zamanlar oldu ama sonucu çok güzel oldu. Yakın zamanda bir dünya şampiyonası var orada artık madalyamın rengini değiştirmek istiyorum."

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