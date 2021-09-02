Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

'MOHAMED İNANILMAZ ÜZGÜN'

Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.