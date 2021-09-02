Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa'ya transfer olacaktı...
Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed konusunda detaylar ortaya çıktı.
Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri...
11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı.
Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı.
7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.
'MOHAMED İNANILMAZ ÜZGÜN'
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.
3 MİLYON EURO'LUK FESİH
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 53 maç kaçıran Falcao, 43 maçta 20 gol-3 asiste imza attı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro ödendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!
- Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...
- Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
- EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...
- YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?
- e-Devlet yurt başvuru: KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?