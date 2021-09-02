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Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa'ya transfer olacaktı...

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed konusunda detaylar ortaya çıktı.

Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı. İşte Mostafa Mohamed gerçekleri...

Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı.

Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı.

Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.

Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

'MOHAMED İNANILMAZ ÜZGÜN'
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Lopez, "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.

Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı! Fransa’ya transfer olacaktı...

3 MİLYON EURO'LUK FESİH
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 53 maç kaçıran Falcao, 43 maçta 20 gol-3 asiste imza attı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro ödendi.

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