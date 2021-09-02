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Son dakika: Kasımpaşa Nabil Dirar ile anlaşmaya vardı

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Kasımpaşa Nabil Dirar ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Kasımpaşa KulübüFenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılan futbolcu Nabil Dirar ile her konuda anlaşmaya vardı. Faslı oyuncu imzayı attıktan sonra sezona Kasımpaşa ile devam edecek.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Nabil Dirar, uzun süredir Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaştı.

İstanbul ekibi ile her konuda anlaşma sağlayan Dirar, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Faslı oyuncu imzayı attıktan sonra sezona Kasımpaşa ile devam edecek.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılan oyuncu Nabil Dirar ile her konuda anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verdildi.

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