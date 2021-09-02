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Beşiktaş Ümraniyespor canlı izle! 2 Eylül hazırlık maçı Beşiktaş Ümraniyespor CANLI!

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Beşiktaş Ümraniyespor canlı izle! 2 Eylül hazırlık maçı Beşiktaş Ümraniyespor CANLI!

Beşiktaş Ümraniyespor canlı izle! Lige verilen aradan en iyi şekilde faydalanmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17:00’de başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ligde şans bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş Ümraniyespor hazırlık maçı canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Ümraniyespor canlı izle! 2 Eylül'de oynanacak hazırlık maçında Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor olacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Haberimizden Beşiktaş Ümraniyespor canlı izleme ekranına ulaşabilir ve maçı haberimizden takip edebilirsiniz!

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE!

Aşağıdaki ekrandan Beşiktaş Ümraniyespor maçını canlı izleyebilirsiniz!

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven

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