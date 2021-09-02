Beşiktaş Ümraniyespor canlı izle! 2 Eylül hazırlık maçı Beşiktaş Ümraniyespor CANLI!

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE!

Aşağıdaki ekrandan Beşiktaş Ümraniyespor maçını canlı izleyebilirsiniz!

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.