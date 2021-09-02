Şenol Güneş’ten Karadağ maçı sonrasında flaş açıklamalar: Büyük bir şans kaçırdık

DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALDIK

Oyunun ilk 5 dakikasında rakip önde bastı. Daha sonra oyun ve skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarısını farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. Rakibi ortak ettik. İkinci yarıda yine oyuna iyi başladık. Daha sonra düşüşler oldu. Sakatlıklardan dolayı bazı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Atılan uzun topta kazanılan bir duran top vardı. Oradan da golü yedik. Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık.