Şenol Güneş'ten Karadağ maçı sonrasında flaş açıklamalar: Büyük bir şans kaçırdık
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile son dakikada yenen golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunduç Güneş "Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık." ifadelerini kullandı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, 4. maçında Karadağ ile karşılaştı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan millilerimiz, Karadağ karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDA KALDIK
Oyunun ilk 5 dakikasında rakip önde bastı. Daha sonra oyun ve skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarısını farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. Rakibi ortak ettik. İkinci yarıda yine oyuna iyi başladık. Daha sonra düşüşler oldu. Sakatlıklardan dolayı bazı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Atılan uzun topta kazanılan bir duran top vardı. Oradan da golü yedik. Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık.
BARAJ MESELESİ
Golü yedikten sonra onu bunu konuşmanın gereği yok. Baraja 3 tane kısa oyuncu geldi. Bunları golü yedikten sonra konuşmayı doğru bulmuyorum.
KENAN KARAMAN ÇOK KOŞTU
Kenan Karaman çok koştu, iyi mücadele etti. Daha sonra bir düşüş oldu. Değişiklikleri sakatlıklar üzerinden yapmak zorunda kaldık. Okay'ın da bir sakatlığı oldu. Ortada daha fazla pas yapalım diye Yusuf - Orkun değişikliği yaptık. Kenan ve Okay sakatlıktan dolayı oldu.
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