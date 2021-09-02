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Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki gollerle milli takımda 111. golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı.

Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

RONALDO REKORU KIRDI

Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.


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