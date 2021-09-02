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Mustafa Cengiz son durum! Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? Mustafa Cengiz kimdir?

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Mustafa Cengiz son durum! Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? Mustafa Cengiz kimdir?

Mustafa Cengiz son durum nedir? Mustafa Cengiz sağlık durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Cengiz’in yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmişti. Peki; Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz son hali nasıl?

Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? Mustafa Cengiz son durum nedir? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz son hali arama motorlarında sorgulanıyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mustafa Cengiz'den kötü haber geldi. Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi. Peki; Mustafa Cengiz son durum nedir?

MUSTAFA CENGİZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray 'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.

Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.

Cengiz Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

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