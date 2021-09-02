Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?
Milli arada takımlar hazırlık maçlarıyla eksiklerini gidermeye çalışıyor. Lige 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş’ın maçı 2 Eylül günü saat 17:00’de başlayacak. Peki; Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı? İşte yanıtı!
Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı? Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş bu yıla 3 maçta 7 puanla başladı. Liglerin milli araya girmesiyle birlikte takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri hem milli arayı değerlendirmek hem de kadrodaki isimleri hazır tutmak amacıyla sahaya çıkacak. Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı haberimizde!
BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU
Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven
YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKABİLİR
Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi. Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı.
Siyah beyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyoner’de Türkiye’yi ağlatmıştı! Başak Bozan kimdir, ölüm sebebi nedir? Başak Bozan hastalığı neydi?
- Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?
- 3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!
- 48-49-50 yaştakilere müjdeli haber! Bu yaşlarda emekli olabilirsiniz! Erken emeklilikte o şarta dikkat!
- Instagram akış yenilenemedi hatası! Instagram error veriyor! Instagram’a giremiyorum neden açılmıyor?
- Mustafa Cengiz son durum! Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl? Mustafa Cengiz kimdir?
- Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- MEB takvimi 2021-2022! Ara tatil, yarıyıl tatili (sömestr), karne günleri ne zaman?
- Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!
- Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…
- Instagram çöktü mü son dakika! 2 Eylül 2021 Instagram neden açılmıyor, Instagram story hatası nedir?
- Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Yaşar Holding YKB Selim Yaşar ölüm sebebi nedir?