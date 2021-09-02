Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKABİLİR

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi. Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı.





Siyah beyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi.