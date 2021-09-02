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Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?

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Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı?

Milli arada takımlar hazırlık maçlarıyla eksiklerini gidermeye çalışıyor. Lige 3 maçta 7 puanla iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş’ın maçı 2 Eylül günü saat 17:00’de başlayacak. Peki; Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı? İşte yanıtı!

Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın var mı? Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş bu yıla 3 maçta 7 puanla başladı. Liglerin milli araya girmesiyle birlikte takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri hem milli arayı değerlendirmek hem de kadrodaki isimleri hazır tutmak amacıyla sahaya çıkacak. Beşiktaş Ümraniyespor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı haberimizde!

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Emre, Necip, Serdar, Montero, N'Sakala, Mehmet, Oğuzhan, Can, Gökhan, N'Koudou, Güven

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKABİLİR

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi. Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı.



Siyah beyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi.

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