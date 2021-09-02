Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol yarı final maçı merakla bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız fırtına gibi esmeye devam ediyor. 2021 Avrupa Şampiyonası’nda 7 maçlık galibiyet serisiyle yarı finale yükselene “Filenin Sultanları” Sırbistan ile karşılaşacak. Millilerimiz kazanması halinde adını finale yazdıracak. Çeyrek finalde Polonya’yı mağlup eden Millilerimiz, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’a mağlup olmuştu. Filenin Sultanları rövanş almak için parkeye çıkarken; Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye voleybol maçı ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde!
Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman? "Filenin Sultanları" Avrupa'da yönüne geleni ezip geçmeye devam ediyor. Millilerimizin rakibi yarı finalde Sırbistan olacak. Bu maçı canlı izlemek isteyen spor severler Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Millilerimiz, 2019 yılında Sırbistan'a finalde kaybetmişti.
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ
"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti.
8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ
Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.
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