Uzatmalarda yıkıldık! Türkiye 2-2 Karadağ (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.

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