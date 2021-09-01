Uzatmalarda yıkıldık! Türkiye 2-2 Karadağ (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'mız 4 gol çıkan mücadeleden son dakikada yenen frikik golüyle 2-2 eşitlikle ayrıldı.
A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.
A Milli Takım'ın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Karadağ'ın golleri ise 40. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte A Milli Takımı'mız 4 maç sonunda namağlup serisini sürdürdü ve 8 puana yükseldi. Karadağ ise 7 puanda ulaştı.
KALE ALTAY'DA
Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020'de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.
MERT MÜLDÜR SOL BEK
Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür'den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTI
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.
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