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Galatasaray Trabzonspor'dan genç kaleci Yılmaz Aktaş'ı transfer etti!

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Galatasaray Trabzonspor’dan genç kaleci Yılmaz Aktaş’ı transfer etti!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un geçen sezon SC Borussia Lindenthal-Hohenlind U17 takımından transfer ettiği genç kaleci Yılmaz Aktaş, Galatasaray'a transfer oldu.

Yılmaz Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bugün Türkiye'nin en büyük takımına Galatasaray'a anlaşmış bulunuyorum, özellikle aileme ve bütün hocalarıma benim bu güne kadar arkamda durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, Inşallah daha güzel günlere..'' ifadelerine yer verdi.

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