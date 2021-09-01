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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrıldı! Yıldız oyuncu Rayo Vallecano'ya transfer oldu

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Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldı! Yıldız oyuncu Rayo Vallecano’ya transfer oldu

Galatasaray'ın uzun süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Radamel Falcao'ya İspanya'ya transfer oldu. Kolombiyalı yıldız La Liga ekiplerinden Raya Vallecano ile anlaşma sağladı. Başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta sadece 3 puan aldı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Falcao transferine ilişkin tüm detayları canlı yayında aktardı.

Galatasaray'da, Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Yıldız forvet Rayo Vallecano ile her konuda anlaştı.

İspanya La Liga'da boy gösteren ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan sarı kırmızılılara transfer olmuştu.

35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.

ASLAN RESMEN DUYURDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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