Beşiktaş’ın istediği Luuk de Jong Barcelona ile anlaştı

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a gitmesi, Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından bir transfer haberi de dün gece geldi. Barcelona, Fransız oyuncusu Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı. Transferle ilgili detaylı açıklama da yapıldı.

Real Sociedad altyapısında yetişen Antoine Griezmann, 2014 yılında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Burada La Liga'ya damga vuran bir performans gösteren Fransız oyuncu Barcelona'ya imza atmıştı.

Barcelona'da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyan Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e döndü.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ BARCELONA KAPTI

Beşiktaş'In bu yaz kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona, Luuk de Jong'u bir seneliğine kiraladı.

Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.