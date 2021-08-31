Galatasaray'dan forvet transferinde Fenerbahçe'ye çalım! Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Dervişoğlu konusunda oyuncu ve oyuncunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısında Halil Dervişoğlu'nu resmen istediğini açıklamıştı.
Galatasaray, Fenerbahçe'ye dev bir transfer çalımı attı. 31 Ağustos Salı günü sarı lacivertlilerin kulübüyle anlaşmaya vardığı ifade edilen Halil Dervişoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve oyuncunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.
FATİH TERİM İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nu istediklerini resmen açıklamıştı.
EURO 2020 KADROSUNA GİRDİ
21 yaşındaki Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray'da 12 maçta 3 gol - 1 asist yapmış, son dönemde gösterdiği performans ile Euro 2020 kadrosunda da yer almayı başarmıştı.
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