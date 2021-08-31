Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'a geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün...Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu. Yıldız oyuncu Rossi İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.
ROSSİ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi, İstanbul'a geldi.
Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.
Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.
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