Son dakika | Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul’a geldi

Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN