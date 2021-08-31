31 ülkeden 270 sporcu Kocaeli’de ter dökecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek. 31 ülkeden 270 sporcu ve teknik ekiplerle birlikte toplamda 349 kişi katılım sağlayacağı organizasyon İzmit şehir merkezinden start alacak.

7 gün sürecek olan şampiyonanın ödül töreni ise 10 Eylül tarihinde Gebze'de yapılacak. Kocaeli'de gerçekleşecek Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın lansmanı İzmit'te gerçekleştirildi. Lansman toplantısına Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Etkinlik Direktörü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Gökhan Ünal, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım katıldı. Katılımcıların konuşmaları sonrasında şampiyonanın tanıtım klibi izlendi.

"KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK GURUR DUYUYORUZ"

Kocaeli olarak, Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Sizleri Kocaeli'de en güzel şekilde ağırlayabilmek için arkadaşlarımız aylar öncesinden çalışmalarına başladı. Uluslararası Dünya Oryantiring Federasyonu yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda yarışmanın yapılacağı parkurlar, arenalar, başlama ve bitiş noktaları itinayla belirlendi. Ulaşım, harita basımı, zamanlama, etkinlik merkezi gibi daha birçok teknik detay, ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Şehrimizde düzenlenecek 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na 31 ülkeden 270 sporcu katılım sağlayacak. Görüldüğü gibi geniş katılımlı ve çok kapsamlı bir şampiyonayı daha Kocaeli'de düzenliyoruz. Federasyon yetkililerimizin ve arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla bu organizasyondan da alnımızın akıyla çıkacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

SPORCULAR 4-10 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA TER DÖKECEK

Şampiyonanın 4-10 Eylül tarihleri arasında İzmit ve Gebze'de belirlenen parkurlarda gerçekleşeceğini belirten Çakmak, "Sporcularımız, İzmit şehir merkezinde Sprint Yarışına, Gebze Mudarlı'da Orta Mesafe eleme ve final yarışına katılacak. Ardından Gebze Denizli'de Uzun Mesafe ve Bayrak Yarışı etapları yapılacak. 4 Eylül Cumartesi günü İzmit merkezdeki kent meydanımızda kortej ve açılış töreni yapacağız" diye konuştu.