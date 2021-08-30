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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 3,5 milyon TL'lik şok! Yakalandılar

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Giriş Tarihi: 30.08.2021
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 3,5 milyon TL’lik şok! Yakalandılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3,5 milyon TL değerindeki otomobili çalındı. Emniyet ekiplerinin başlattığı araştırmada kamera kayıtlarında tespit edilen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'da ailesinin evinin önünden park halindeki lüks otomobili çalındı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Otomobilin çalındığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Üsküdar'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ni şirket aracı evinin önünden çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis çalınan aracı Maslak'ta buldu.

DEĞERİ 3.5 MİLYON LİRA

Yaklaşık değeri 3.5 milyon lira olan araç sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin otomobili çaldığı anlar ile, Maslak'ta depoya düzenlenen operasyon kameralara yansıdı.

Görüntülerde şüpheli Anıl K., otoparktan anahtarını aldığı otomobile biniyor. Görüntülerin devamında ise polis, Maslak'taki depoya operasyon düzenliyor.

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