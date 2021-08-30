Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 3,5 milyon TL’lik şok! Yakalandılar

DEĞERİ 3.5 MİLYON LİRA

Yaklaşık değeri 3.5 milyon lira olan araç sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.