Beşiktaş haberleri bugün | Adem Ljajic takımdan ayrılmak için şartını açıkladı

SAMPDORİA İLE ANLAŞTI

Siyah beyazlıların Temmuz 2018'te Torino'dan 1.25 milyon euroya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon euroya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.