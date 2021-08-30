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Beşiktaş haberleri bugün | Adem Ljajic takımdan ayrılmak için şartını açıkladı

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Beşiktaş haberleri bugün | Adem Ljajic takımdan ayrılmak için şartını açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Siyah beyazlı takımın kadro dışı kalan Sırp yıldızı Adem Ljajic, kulüpten alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini talep etti. Yeniden İtalya'nın yolunu tutacak olan Ljajic'in bu talebi yönetimi düşündürüyor.

Beşiktaş 'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsız form grafiği nedeniyle istediği verimi alamadığı, bu sezon başında da kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic İtalya yolunda...

SAMPDORİA İLE ANLAŞTI
Siyah beyazlıların Temmuz 2018'te Torino'dan 1.25 milyon euroya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon euroya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Ljajic'e Karagümrük'ün de talip olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı.

Beşiktaş’a güzel haber! Adem Ljajic’e talip çıktı BEŞİKTAŞ'A GÜZEL HABER! ADEM LJAJİC'E TALİP ÇIKTI

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