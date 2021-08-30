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İngiltere'de oynayan milli futbolcular gelebilecek mi? TFF'den flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 30.08.2021
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İngiltere’de oynayan milli futbolcular gelebilecek mi? TFF’den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle İngiltere'nin açıkladığı kırmızı listede yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen Türk oyuncular hakkında açıklama yaptı. Eğer görüşmelerden sonuç alınamazsa Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye’ye gelemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynayan milli takım oyuncuları için temasları sürdürüyor. TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor" denildi.

İngiltere'nin, Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı Türkiye'ye gelemeyecek.

3 milli futbolcumuz deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

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