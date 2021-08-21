Beşiktaş'a güzel haber! Adem Ljajic'e talip çıktı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Sırp yıldız Adem Ljajic'e talip çıktı. Siyah beyazlı yönetim kulüp bulmasını istediği yıldız oyuncuya gerekli kolaylığı sağlyacak. İtalya'dan Sampdoria, tecrübeli oyuncu için temaslara başladı.
Serie A ekiplerinden Sampdoria, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor. Sırp oyuncu Beşiktaş'tan önce İtalya'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formalarını giymişti.
Kadrosuna Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı katan Beşiktaş, takım bulmasını istediği Adem Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı. Siyah-Beyazlılara müjdeli haber İtalya'dan geldi.
Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Adem Ljajic'in transferi için Beşiktaş ile görüştüğünü yazdı. Adem Ljajic geçen sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
İtalya'da daha önce Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formalarını giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Serie A'da 225 maçta 48 gol atıp 40 asist yapmıştı.
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