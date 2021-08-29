Beşiktaş’tan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında da konuşurken mücadeleyi ve takımın genel durumunu değerlendirdi.

Emre Kocadağ, "Milli ara öncesi toplam 7 puan toplayıp, yeni gelen oyuncularımızın kadroya monte olmasıyla daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Bugünkü maç o anlamda önemliydi. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. İyi bir ekip yarattık. Geçen seneki dar kadro yerine bu sene geniş bir kadro, kulübede daha zengin bir ekip var. Tabii takımın gücünün farkındayız. İyi bir kadro olduğunun farkındayız ama ligin tek favorisi değiliz."

'BU LİGİN 4 FAVORİ TAKIMI VAR'

"Bu ligin 4 favori takımı var. Onun dışında iyi kadro kurmuş takımlar var. Güçlü kadrolar kuran diğer takımlar var. O anlamda zorlu bir lig olacak. Biz de ligin sonuna kadar yarışın içinde kalmaya çalışacağız. Sezona da fena başlamadık. Geçen hafta 2 puanlık bir kaybımız var ama bu tarz kayıplar sene başında olması bazen hayırlara vesile olabiliyor. Bunun telafisi olacaktır. Lig uzun."