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Filenin Sultanları Çekya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Filenin Sultanları Çekya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile kozlarını paylaştı.

Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'yı devirmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İŞTE SETLER:
TÜRKİYE 25 - 13 ÇEKYA (1. set sonucu)
TÜRKİYE 22 - 25 ÇEKYA (2. set sonucu)
TÜRKİYE 25 - 14 ÇEKYA (3. set sonucu)
TÜRKİYE 25 -13 ÇEKYA (4. set sonucu)

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