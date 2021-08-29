Gol düellosunda kazanan çıkmadı I Sivasspor 2-2 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. İlk iki haftada galibiyetle tanışamayan takımların karşı karşıya geldiği mücadelede yine kazanan olmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Sivasspor'un golleri 11 ve 66. dakikada Dimitrus Gudas'tan geldi. İzmir ekibi Göztepe'nin gollerini ise 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek kaydetti.

Sivasspor'da 70. dakikada Kayode kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor ile Göztepe 2-2 berabere kalarak 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.