Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

YENİ MALATYA - GAZİANTEP FK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Sagal sağ kanattan ortasında Figueiredo'nun tehlikeli kafa vuruşu auta çıktı.

23. dakikada Sagal'ın kullandığı kornerde Djolobodjı'nın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

33. dakikada Aabid'in ceza sahası içerisinden vurduğu sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.

45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gaziantep FK'da Jefferson'un ceza sahası duşundan yaptığı tehlikeli vuruş kale direğinin üstünden auta çıktı.

54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

57.dakikada Yeni MAlatyaspor'un hızlı gelişen atağında Tetteh'in şutu yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında Adem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx Murat Ergin Gözütok xx S.Altay xx

Yeni Malatya: Abdulsamed xx, Semih x, Wallace xx, Sadık xx, Mallan xx (Ndong dk. 57 x), Nshimirimana x, Aabid xxx, Haddadi xx, Mustafa xx (Gamelli dk. 89 ?), Adem xxx (Haqı Osman dk. 89 ?), Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 78 x)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ndizeye, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz



Gaziantep FK: Günay xx, Djılobodjı x, Toşca x, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Jefferson xx, Merkel x (Börven dk. 75 x), Mendly x (Halil Pehlivan dk. 75 x), Recep xx, Sagal x (Mirza Cihan dk. 86 ?), Figueiredo x (Kenan Özer dk. 58 x)

Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Adem Büyük (dk. 45), Tetteh (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Djilobodji, Mendly, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Wallace (Yeni Malatyaspor)