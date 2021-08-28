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Hatayspor'dan Alanya'ya farklı tarife I Hatayspor 5-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Hatayspor’dan Alanya’ya farklı tarife I Hatayspor 5-0 Alanyaspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 2021-22 sezonunun ilk 3 puanını aldı. Hatayspor, Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

5 GOLLE GEÇTİLER

Hatayspor'un golleri, 4' Traore, 18' Saba, 42' Ribeiro, 60' Kaabi, 90' Kamara'dan geldi. Bu sonuçla Hatayspor, puanını 4'e çıkardı ve 8. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 3 puanla 13. sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta Rize deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

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