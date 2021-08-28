West Ham: 2 - Crystal Palace: 2 MAÇ SONUCU | Londra’da kazanan yok

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Ligin 3. haftasında West Ham United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı.

West Ham United, Crystal Palace karşısında 39. dakikada Pablo Fornals'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu gole Palace, 58. dakikada Conor Gallagher ile cevap verdi. West Ham United, 67. dakikada Michail Antonio ile yeniden öne geçse de 70. dakikada sahneye çıkan Conor Gallagher, skoru eşitledi ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Londra derbisi 2-2 sona erdi.

West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Gallagher, Kouyaté, McArthur; Ayew, Benteke, Zaha.