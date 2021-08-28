Başakşehir 0-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 3.haftasında Başakşehir ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Oynadığı ilk 2 maçta puan alamayan ev sahibi ekibini mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü. Konuk ekip Kayserispor bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise ligde oynadığı 3. maçında da puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti.
İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'dan geldi.
BAŞAKŞEHİR'DE 'KOCAMAN' HÜSRAN
Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ligde oynadığı 3. maçında da puanla tanışamadı. Kayserispor ise puanını 4'e yükseltti.
Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ tarafından açtığı ortada arkada direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
13. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta defansa çarpan top az farkla kalenin üzerinden kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
70. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışına geldi. Burada topu alan Tolga Ciğerci'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vuruşta meşin yuvarlak kaleci Silviu Lung'ta kaldı.
88. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Gökhan Barcın xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Caiçara x (Deniz Türüç dk. 69 x), Leo Duarte x, Ravil Tagir x (Tolga Ciğerci dk. 46 x), Lucas Lima x, Youssouf Ndayishimiye x, Mahmut Tekdemir x (Ahmed Kutucu dk. 79 x), Berkay Özcan x (Ömer Ali Şahiner dk. 46 x), Edin Visca x, Danijel Aleksic x, Fredrik Gulbrandsen x (Muhammet Demir dk. 46 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Carlos Ponck, Peter Zulj, Emre Kaplan, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Silviu Lung xx, Ramazan Civelek xx (Onur Bulut dk. 77 x), Uğur Demirok xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Lionel Carole xx, Attamah xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah Başsan xx (İlhan Parlak dk. 62 x), Bernard Mensah xx (Cardoso dk. 77 x), Gökhan Sazdağı xx (Mane dk. 46 x), Mame Thiam xxx (Mustafa Pektemek dk. 90+3 ?)
Yedekler: Bilal Bayazıt, Emre Demir, Gavranovic, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Uğur Demirok (Kayserispor)