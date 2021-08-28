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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Abdou Harroui için teklif yapıldı mı?

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Galatasaray’dan transfer açıklaması! Abdou Harroui için teklif yapıldı mı?

Son dakika haberleri... Galatasaray basında çıkan "Abdou Harroui için teklif yapıldı" haberleri doğrultusunda açıklama yaptı. Sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, "Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui isimli oyuncu için kulübüne resmi teklif yapıldığı haberi doğru değildir" denildi.

Galatasaray basında çıkan "Abdou Harroui için teklif yapıldı" haberleri doğrultusunda açıklama yaptı.

Galatasaray, takımdaki bazı oyuncular hakkında transfer spekülasyonları çıkarıldığını bunun da hem oyunculara hem de takıma zarar verdiğini belirtti. Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın takımdan ayrılması konusunda bir karar olmadığı ifade edildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI! 'SERGİLENEN MİZANSEN...'

'Yağız Sabuncuoğlu isimli muhabirin son günlerde sosyal medyadaki kişisel hesapları üzerinden futbol takımımızın oyuncuları ile ilgili tamamen spekülasyona dayalı transfer haberleri sonrası kulübümüz tarafından bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Transfer dönemi boyunca "özel" başlıklı, gerçek olmayan çok sayıda haberi ile sporcuların isimlerini kamuoyunda sürekli tartışılır hale getiren söz konusu muhabir, son 24 saat içinde mevcut kadromuzda yer alan oyuncularımızdan Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Ryan Babel ile ilgili olarak da aslı olmayan iddialarda bulunmuştur.

Transfer aktif bir süreçtir ve transfer dönemi içinde öngörülen veya öngörülmeyen birçok gelişme yaşanabilir ancak transfer görüşmeleri, bahsi geçen muhabirin sosyal medyadaki hesabında dakikalar içinde güncelleme yaparak sergilediği mizansen gibi gelişmemektedir.

Futbolcumuz Ryan Babel için de iddia edildiği gibi ne Kasımpaşa'dan ne de farklı bir kulüpten, kulübümüze ulaşan bir resmi teklif bulunmaktadır. Galatasaray'ın bu transfere ilişkin Kasımpaşa ile görüşme hâlinde olduğuna dair haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kadromuzda yer alan her oyuncumuz bizim için birbirinden değerlidir.

Bu bağlamda, Sabuncuoğlu'nun dün akşam Galatasaray'ın aktif oyuncuları ile ilgili çok kısa aralıklarla paylaştığı haberlerin dışında, Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui isimli oyuncu için kulübüne resmi teklif yaptığı haberi de doğru değildir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, taraftarımızdan ricamız, kulübümüzün kendi kaynakları dışında paylaşılan hiçbir haberi "resmi" bilgi olarak görmemeleri, futbolcularımızın isimlerini, saygınlıklarını ve hem kendi hem de kulübümüzdeki geleceklerini etkileyecek gerçek dışı haberlere itibar etmeyip, kamuoyunda tartışılır hale getirmemeleri yönünde olacaktır.'

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