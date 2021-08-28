Galatasaray’dan transfer açıklaması! Abdou Harroui için teklif yapıldı mı?

Transfer aktif bir süreçtir ve transfer dönemi içinde öngörülen veya öngörülmeyen birçok gelişme yaşanabilir ancak transfer görüşmeleri, bahsi geçen muhabirin sosyal medyadaki hesabında dakikalar içinde güncelleme yaparak sergilediği mizansen gibi gelişmemektedir.

Futbolcumuz Ryan Babel için de iddia edildiği gibi ne Kasımpaşa'dan ne de farklı bir kulüpten, kulübümüze ulaşan bir resmi teklif bulunmaktadır. Galatasaray'ın bu transfere ilişkin Kasımpaşa ile görüşme hâlinde olduğuna dair haber gerçeği yansıtmamaktadır.