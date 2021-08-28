Fenerbahçe’nin Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, 21 kişilik İzmir kafilesinde sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak yer almadı. Sarı lacivertlilerde ayrıca lisansı henüz çıkmayan Burak Kapacak da kafileye dahil edilmedi.