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Fenerbahçe'nin Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Fenerbahçe’nin Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin İzmir kafilesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde, İrfan Can KahveciFilip NovakSerdar Dursun ve Dimitrios Pelkas kadroda yer almadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin, 21 kişilik İzmir kafilesinde sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak yer almadı. Sarı lacivertlilerde ayrıca lisansı henüz çıkmayan Burak Kapacak da kafileye dahil edilmedi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU:

Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Fatih Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih, Valencia, Samatta

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