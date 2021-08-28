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Son dakika: Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu Giresunspor maçında yok

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu Giresunspor maçında yok

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Bordo mavililerin kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamada, "Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir." denildi.

Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Peres ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

UEFA Konferans Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, Cornelius, Peres, Trondsen ve Gervinho sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamamıştı. Oyuncularla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru'ndan açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır."

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