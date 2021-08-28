Ali Öztürk ve Kübra Korkut 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra, 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya alan, 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la karşılaştı.

İlk seti 11-8 kaybeden Kübra, ikinci seti rahat bir oyunla 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden 27 yaşındaki milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı.

KÜBRA RÖVANŞI ALAMADI

Kübra Korkut, daha önce 4 kez yenildiği rakibinden rövanşı Tokyo'da da alamadı.

2016 Rio'da finalde Zon'la karşılaşan milli sporcu, rakibine 3-0 yenilmiş ve gümüş madalyada kalmıştı.

Kübra, 2010 ve 2018 Dünya Şampiyonası ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da finalde Hollandalı sporcuya kaybederek altın madalyaya uzanamamıştı.

Hollandalı sporcuya Tokyo'da bir kez daha kaybeden Kübra, bireyselde kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını bronz olarak elde etti.