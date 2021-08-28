Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin tarihi değişti

PİLOTLARIN GÖZDESİ

Alman pilot Sebastian Vettel, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, "Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avustralyalı pilot Mark Webber ise İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor." yorumunda bulunmuştu.