Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin tarihi değişti
Son dakika haberleri... Formula 1 Türkiye Grand Prix'i, 1-3 Ekim tarihlerinden 8-10 Ekim tarihlerine alındı. İstanbul Park, Formula 1'e üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak.
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin takviminde değişiklik yapıldı.
1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta koşulması planlanan yarış, bir hafta ileri alınarak 8-10 Ekim tarihlerine çekildi.
İstanbul Park, Formula 1'e üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak.
PİLOTLARIN GÖZDESİ
Alman pilot Sebastian Vettel, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, "Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Avustralyalı pilot Mark Webber ise İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor." yorumunda bulunmuştu.
İngiliz pilot Lewis Hamilton açıklamasında, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri." şeklinde görüş belirtmişti.
Efsanevi pilot Michael Schumacher ise yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, "İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş." demişti.
PİSTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle:
-Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre
-Pist genişliği: 14-21,5 metre
-Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre
-İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre
-Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)
-Toplam düzlük sayısı: 4
-En keskin viraj yarı çapı: 15 metre
-En uzun düzlük: 720 metre
-Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre
-Pist düşey kurp sayısı: 16
-Alt geçit sayısı: 2
-Üst geçit sayısı: 3
-Lastik bariyer sayısı: 124 bin
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